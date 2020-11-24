شاهد.. أول تعليق لمحمد رمضان بعد قرار وقفه عن التمثيل وتحويله للتحقيق

رد محمد رمضان على قرارا وقفه عن العمل بنقابة المهن التمثيلية وتحويله للتحقيق من خلال منشور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب "رمضان": "احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت

التصوير ،ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟! انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي ".

وجاء ذلك بعد القرار الذي اصدر منذ قليل من الاتحاد العام للنقابات الفنية في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه.