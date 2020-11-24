تراند اليوم : علي ضي الشموع .. درة بتدلع جوزها – إتفرج

وجه رجل الأعمال هاني سعد رسالة إلى زوجته الفنانة درة.

ونشر هاني سعد صورة جمعته بدرة عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على Instagram وكتب معلقًا عليها: “لكل اللي بتعمليه، لأنك أنتي، سأبقى شاكرًا للأبد أنكِ في حياتي، أنا في نعيم”.

لترد عليه درة قائلة: “أنا أيضًا في نعيم لأنك معايا يا حبي”.

كانت الفنانة درة قد أعلنت عقد قرانها يوم 3 نوفمبر الجاري، واحتفلت بزفافها على المهندس هاني سعد في حفل بسيط، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

لمشاهدة كل صور حفل زفاف درة من (هنا)

يذكر أن هاني سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص في مجال الهندسة المعمارية، ليصبح احد أهم الأسماء اللامعة محليا وعالميا، إذ أثبت جدارة وكفاءة واسعة في تنفيذ مشروعات هامة وكبرى منحته شهرة في مجاله.

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