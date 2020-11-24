تراند اليوم : الست نعمات قابلت الست ياسمين صبري – شاهد

التقت الفنانة ياسمين صبري اليوم الاثنين 23 نوفمبر بالحاجة نعمات المعروفة اعلاميا باسم “سيدة المطر”.

وكانت ياسمين قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتكفل بمساعدة الحاجة نعمات بعد انتشار صور لها وهي جالسة على الرصيف تحت الأمطار.

بعد تداول صورها في المطر.. ياسمين صبري تعلن تكفلها بالحاجة نعمات

ونشرت ياسمين صبري الصور التي جمعتها بالحاجة نعمات عبر حسابها على موقع وتطبيق Instagram، وظهرت خلالها نعمات في ضيافة ياسمين بمنزلها

وعلقت ياسمين صبري على الصور كاتبة:”الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير”.

وتابعت:”ست صبورة ومكافحة ربنا يديها الصحة وطول العمر”

وكانت ياسمين قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتكفل بمساعدة الحاجة نعمات بعد انتشار صور لها وهي جالسة على الرصيف تحت الأمطار، في الوقت الذي عقد فيه مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين صورتها وصورة ياسمين صبري على متن طائرة خاصة في نفس اليوم.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.



