شكرا لقرائتكم خبر عن حنان عطية تتعرض لأزمة صحية فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت المطربة حنان عطية لأزمة صحية في القلب خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت على حسابها "فيس بوك" وعلقت قائلة: حبايبي وأصحابي أنا بقيت كويسة الحمد لله باشكركم.

وأضافت: آسفة إني ماعرفتش أرد عليكم علشان حالتي كانت صعبة وجديدة عليا، كل ده من التوتر، قلبي زعل مني وحب يديني درس، فضرباته زادت جدًا، وحصل ليا حاجة اسمها رفرفة أذنية في القلب، الحمد لله ربنا نجاني.

واختفت حنان عطية عن عالم الفن سنوات طويلة، وخلال الفترة الماضية، عادت بشكل غير منتظم، وطرح أغاني منفردة دون طرح ألبوم غنائي كامل، لإيمانها بأن نجاح أغنية واحدة وتحقيق انتشار أفضل من إصدار ألبوم غنائي لا ينجح منه إلا أغاني محدودة.