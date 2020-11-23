شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من استضافة ياسمين صبرى لـ سيدة المطر فى منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت النجمة ياسمين صبرى، السيدة نعمات عبد الحميد، والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطر"، حيث انفرد الزميل المصور الصحفى ماهر إسكندر بتصوير هذه السيدة، بعد إصرارها على بيع "الترمس" رغم تساقط الأمطار عليها، وينشر ”الخليج 365”، صورًا جديدة للنجمة ياسمين صبرى تجمعها بسيدة المطر.

وأعربت النجمة ياسمين صبرى، عن سعادتها للقائها مع الحاجة نعمات عبد الحميد المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطر"، مشيرة إلى أنها سيدة صبورة ومكافحة، ونشرت ياسمين صبرى، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورًا من لقائها مع الحاجة نعمات، وعلقت قائلة: "الحاجة نعمات نورتني النهاردة في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير.. ست صبورة ومكافحة.. ربنا يديها الصحة وطول العمر".

وأكدت الفنانة ياسمين صبري، أنها سعدت بالتعرف على السيدة نعمات والسماع لقصة كفاحها الملهمة، مشيرة إلى أنها ستتكفل بكل أمور سيدة المطر مدى الحياة.





ومن جانبها وجهت سيدة الأمطار الشكر للفنانة ياسمين صبري، بعد استقبالها في منزلها وتكفلها بها وتقديم مرتب لها مدى الحياة.

وقالت السيدة في فيديو سابق لها، الفنانة ياسمين صبري كلمتني أول ما عرفت بقصتي ووعدتني أنها هتتكفل بيا وبعتتلي مرتب سنة.. ربنا يجازيها كل خير.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد أعلنت منذ يومين تكفلها الكامل بحالة السيدة نعمات.



















