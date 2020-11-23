شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تكشف عن كواليس استعدادها لـ American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية دوا ليبا عن كواليس استعدادها لحفل توزيع جوائز "American Music Awards " لعام 2020 والذي ينتظره الملايين، حيث قررت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (25 عامًا) أن تشارك جمهورها وتعطيهم لمحة ليشعروا أنهم جزء من هذا الحدث الفني الضخم.

نشرت دوا ليبا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عدة صور من كواليس استعدادها لتقديم احدي فقرات الحفل، وتواجدت دوا في قاعة رويال ألبرت هول الشهيرة في لندن بإنجلترا حيث إنها لم تتمكن من التواجد في لوس أنجلوس لحضور الحفل.

ظهرت دوا ليبا بالصور وهي محاطة بعدد من أفراد فريق عملها، أيضًا خلال تقديمها استعراضها الذي أثار ضجة كبيرة بين محبيها وعشاقها، فقد قدمت دوا ليبا أغنية "Levitating"، لتفاجئ المشاهدين بأنها تطير أعلى المسرح وجزء من الاستعراض الذي لاقي سلسلة طويلة من الإشادات.

يذكر أن ضمت قائمة الفائزين أمس بحفل American Music Awards عددا من أهم و أشهر نجوم الغناء فى العالم، حيث فازت النجمة العالمية تايلور سويفت بجائزة أفضل نجم للعام، كما نالت جائزة أفضل فيديو كليب للعام و ذلك بكليبها "cardigan" وفازت أيضا تايلور بجائزة أفضل فنانة روك / بوب للعام.

بينما فازت النجمة العالمية دوجا كات بجائزة أفضل فنان جديد لعام 2020 كما فازت بـ"FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B"، وكانت جائزة أفضل تعاون لهذا العام من نصيب جاستين بيبر ودجان + شاى عن اغنية "Hours 10,000".

وفاز الفريق الكورى الشهير " BTS " بجائزة " FAVORITE SOCIAL ARTIST " وجائزة افضل فريق غنائى للعام .

وعن جائزة أفضل مغنى بوب / روك فكانت من نصيب النجم العالمى جاستين بيبر ، بينما فازت النجمة العالمية دوا لييبا بجائزة أفضل أغنية للعام بـ " Don’t Start Now " ، فى حين فاز النجم هارى ستايل بجائزة أفضل ألبوم للعام بفئة بوب / روك و ذلك بألبومه " Fine Line " .

أما النجم العالمى Juice WRLD ففاز بجائزة افضل مغنى راب / هيب هوب لهذا العام ، بينما حصدت النجمة العالمية نيكى ميناج جائزة أفضل مغنية راب / هيب هوب لهذا العام .

بينما كانت جائزة أفضل أغنية راب / هيب هوب من نصيب كاردى بى و ميجان ذا ستاليون " WAP " .

فاز النجم العالمى ذا ويك اند بجائزتى " FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B " و FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B " ، كما فاز بجائزة أفضل أغنية SOUL/R&B و ذلك بأغنيته " Heartless " .

و كانت جائزة أفضل نجم لاتينى من نصيب النجم العالمى باد بانى و هو أيضا نال جائزة افضل ألبوم لاتينى عن " YHLQMDLG " ، و قد فاز فريق JONAS BROTHERS بجائزة " FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY " لعام 2020 ، وحصدت ليدى جاجا جائزة FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM) .







