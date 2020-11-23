شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى: سناء شافع فرحان فى قبره بعد الاطمئنان على مايا وزواجها يسعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ندى بسيونى، إن الاحتفال بزفاف ابنتها مايا سناء شافع، لا يقلل من حزنها الشديد على وفاة والد ابنتها، ولكن لكل حدث وضعه الخاص، كما أن هذا الاحتفال سيجعل والدها مطمئن عليها في قبره، ومن المؤكد أن زواجها سيسعده.

وأضافت الفنانة ندى بسيونى، أن "مايا" هي ابنتها الوحيدة وفرحتها التي كبرت معها، منذ أن أنجبتها وهي في الفرقة الثالثة بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وأوضحت "بسيونى" أن ابنتها درست الفنون التطبيقية بالجامعة الأمريكية، وحصلت على امتياز مع مرتبة الشرف.

كانت الفنانة ندى بسيونى قد احتفلت أمس الأول السبت بزفاف ابنتها الوحيدة مايا من زوجها السابق الفنان الكبير الراحل سناء شافع.

وتوفى الفنان القدير سناء شافع يوم 12 أغسطس الماضى، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير قبل وفاته بأيام قليلة.