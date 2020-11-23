شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت صوفيا فيرجارا بعيد زواجها الخامس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية صوفيا فيرجارا هي وزوجها جو مانجانيلو بالذكرى السنوية الخامسة لزواجهما، وأشاد الزوجان الوسيمان ببعضهما البعض من خلال مشاركة صور دافئة من حفل زفافهما الفخم في بالم بيتش بولاية فلوريدا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجدا أن هذا أفضل احتفال في ظل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المنتشر في العالم.



صوفيا فيرجارا تحتفل بعيد زواحها (1)



صوفيا فيرجارا تحتفل بعيد زواحها (2)



صوفيا فيرجارا تحتفل بعيد زواحها (3)



صوفيا فيرجارا تحتفل بعيد زواحها (4)

وكانت قد احتفلت النجمة العالمية الكولمبية الأصل ​صوفيا فيرجارا مع جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بحصولها على جائزة أفضل نجمة تليفزيونية كوميدية لعام 2020 عن دوها في المسلسل الشهيرModern Family.

وشاركت الفنانة العالمية صوفيا فيرجارا جمهورها الذي يتجاوز الـ20 مليون متابع عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا لها من كواليس فعاليات حفل توزيع جوائز "People's Choice Awards"، كما نشرت صورة خلال تسلمها الجائزة في الحفل الذي أقيم في سانتا مونيكا.

وخطفت صوفيا فيرجارا البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار في "People's Choice Awards" الذي حصدت فيه جائزة أفضل نجمة تلفزيونية كوميدية لعام 2020.

وكانت تصدّرت صوفيا نجمة مسلسل "مودرن فاميلي" التلفزيوني قائمة الممثلات الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020، متخطية نجمات سينمائيات في ظل تراجع إيرادات ممثلي هوليوود جراء جائحة كوفيد-19، على ما أظهر التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة "فوربس".