شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يحتفى بجائزة فيلم Minamata من وراء القبضان بعد خسارة قضية التشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي جوني ديب، الاحتفال بالجائزة التي حصدها في مهرجان Camerimage عن فيلمه الدرامي Minamata، من وراء القبضان، أثناء تواجده في جزر الباهاما لتسلم جائزته وهو ما يعد ظهور يحمل رسائل غير مباشرة بعد خسارته لقضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبير هيرد في المحاكم منذ أسابيع قليلة، وظهر ديب صاحب الـ 57 عاماً، وهو يقف مع جائزته خلف القبضان، وارتدي قبعة صغيرة بظلال بينما يبتسم في ظهور جديد له بعد اعلان خسارته لقضية أمبير هيرد التي استمرت في المحاكم لعدة أشهر بينهما، لتثبت في النهاية اتهامات اعتداءه عليها بالضرب أثناء زواجهما.



جوني ديب

ويلعب ديب في فيلمه الجديد Minamata المقرر عرضه في فبراير المقبل، دور مصور الحرب دبليو يوجين سميث الذي يسافر إلى اليابان لتوثيق آثار التسمم بالزئبق في المجتمعات الساحلية في السبعينيات.



جوني ديب في فيلمه الجديد

وكان قد أطلق عدد من عشاق النجم العالمي جوني ديب، عريضة لإعادته مرة أخرى لتجسيد شخصية الساحر جيلرت جريندلفالد في سلسلة الإثارة والخيال الشهيرة Fantastic Beasts، بعد استبعاده منذ أسابيع قليلة على خلفية اتهامه بالاعتداء على زوجته السابقة النجمة العالمية آمبير هيرد، وخسارته للقضية التي رفعها ضد صحيفة the sun بقيمة 6.5 مليون إسترليني.



Fantastic Beasts

وعلي جانب آخر يتوقع مارك ستيفنز، وهو أحد كبار المحامين حسب صحيفة "ذا صن"، أن جوني ديب لن يعمل في هوليوود مرة أخرى بعد استبعاده من سلسلة أفلام "Fantastic Beasts" وقال ستيفنز: "هذا أمر مدمر لمسيرة ديب، فهو الآن أصبح مذنبا في أنظار الجميع، وسيُعرف عنه إلى الأبد بأنه "ضارب زوجته" السكير ومتعاطي المخدرات، هكذا سيُكتب على شاهد قبره عند وفاته".

كما أكد مارك ستيفنز أن الاستئناف الذي سيقوم به جوني ديب على الحكم الصادر ضده، سيكون "ميؤوسا منه وسيحالفه الحظ السيء"، بحسب تعبيره، وبرر ذلك بأنه "لا يمكن لمحكمة الاستئناف التدخل إلا إذا أخطأ القاضي في القانون، حتى أن محامي ديب لم يتمكنوا من تحديد أي خطأ قانوني".