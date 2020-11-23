شكرا لقرائتكم خبر عن درة في صورة من كواليس "إلا أنا" مع ابطال حكاية "أول السطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بصورة مع الأطفال الذين يشاركون حكاية "أول السطر" التي تقوم ببطولتها، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الثالثة من أحداث العمل الذى يعرض على شاشة dmc.

حيث جاءت الصورة من كواليس العمل، وعلقت عليها الفنانة درة بسؤال متابعيها عما إذا أعجبتهم الحلقة الثانية من المسلسل التي عرضت بالأمس، وفور نشرها توالت عليها التعليقات ممن أثنوا على الحكاية التي تم عرضها بداية من الأسبوع الجاري.





جدير بالذكر أن مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وتعرض حالياً حكاية ربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.