شكرا لقرائتكم خبر عن تيريس جيبسون نجم Fast & Furious بالجلباب العربي مشيدًا بالسعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي تيريس جيبسون، نجم سلسلة الأكشن الشهيرة Fast & Furious، متابعيه وجمهوره، بصورة له يرتدي فيها الجلباب العربي، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، حيث ظهر وهو يرتدي العمامة العربية الشهيرة في أحدث ظهور له والذي يرجح تواجده في مدينة دبي الإماراتية التي طالما يتواجد بها.

ووجه النجم العالمي رسالة عبر الصورة التي ارتدي فيها الجلباب، للشعب السعودي وللمملكة العربية السعودية، مشيدًا بالقرارات التي اتخذتها المملكة خلال الفترة الأخيرة من أجل دعم حقوق المرأة، وكتب قائلاً: "السعودية، حصلت على المظهر الآن، وفخور جدًا بالتحركات التقدمية المرتبطة بحقوق المرأة في العالم السعودي الجديد، كلنا نستحق أن نشعر أننا مهمون، كلنا نستحق الأفضل، المملكة السعودية تستمر".

وكان قد كشف النجم العالمي Tyrese عن صورة جديدة منذ اسابيع قليلة، تجمعه مع النجم العالمي فان ديزل، من وراء كواليس تصوير فيلمهما الجديد Fast & Furious 9، المقرر طرحه في أبريل المقبل بدور العرض السينمائي، والتي ظهرا فيها وهما يقومان بإطلاق النيران بكثافة على هدف مجهول في الجهة المقابلة والتي يبدو وكأنه العدو الذي سيقومون بمواجهته.

ونشر النجم صاحب شخصية "رومان" في أحداث الفيلم، الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليعلن عن إقتراب طرح الفيلم بشكل نهائي في إبريل المقبل، وسرعان ما حصدت الصورة عدد كبير من التلعيقات والإعجابات.

وكشفت بعض التقارير الأجنبية أن الشركة العالمية Universal Pictures، تخطط لإنهاء سلسلة أفلام Fast & Furious بعد الجزء الحادي العشر، بمشاركة النجم العالمي فان ديزل حتي نهاية الأحداث التي سيعلن عنها فيما بعد.

ووفقاً لصحيفة الـ deadline، فإن شركة الانتاج الشهيرة تخطط لطرح جزأين جدد بعد الفيلم القادم f9، المقرر طرحه في مايو 2021، لتختتم السلسلة الأكثر شهرة في تاريخ الأكشن بعد مرور ما يقارب الـ 20 عام على طرحها في صالات السينما.