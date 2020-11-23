شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يطرح أغنية "فى قلبى مكان" بعيدًا عن موسيقى المهرجانات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب عمر كمال، أغنية جديدة بعنوان "فى قلبى مكان"، وذلك بشكل جديد بعيدًا عن موسيقى المهرجانات، التى اعتاد بها الظهور مؤخرًا محققًا نجاحات وشهرة كبيرة، والأغنية من كلمات محمود عليان، ألحان خالد غريب، توزيع حسام سعيد، إخراج أحمد رأفت.

من ناحية أخرى، يستعد مطرب المهرجانات عمر كمال، لإحياء حفلين غنائيين، فى دولة الإمارات الشقيقة، يومى الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقى من أغنياته التى حققت نجاحًا كبيرًا فى مجال المهرجانات الشعبية.

وطرح مطرب المهرجانات عمر كمال مؤخرًا أغنية "انتى معلمة" الذى قدمها ديو مع صديقه المطرب حمو بيكا، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت ما يقرب من 2 مليون مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها.

وكان عمر كمال طرح أغنية "انتى معلمة"، مع حمو بيكا، مع حذف مشاهد الراقصة البرازيلية لورديانا التى صورتها معهم، معلقا، "استجابة ليكم ها انزل أغنية (انتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية / لورديانا.. ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أى حاجة تزعلكم تانى".

كما شارك عمر كمال مؤخراً فى ديو غنائى بعنوان "حتة قمراية" بمشاركة المطرب أورتيجا، الذى طرحها عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل.