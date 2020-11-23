شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين في صورة جديدة مع "معزة" بعد صورته مع الكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه الفنان أحمد أمين ببطولة "ما وراء الطبيعة" أحدث أعماله، حيث حقق المسلسل منذ عرضه نجاحًا كبيرًا، إلا أن أمين تفاعل مع متابعيه مؤخرًا عبر حسابه على موقع إنستجرام من خلال صورة بعيدة تمامًا عن المسلسل.

حيث جاءت الصورة بصحبة "معزة"، أثناء محاولته إطعامها، وعلق عليها ساخرًا بكتابة: "هم يا معزة، لا أنا عايزه بان كيك".



احمد امين

وكان ظهر الفنان أحمد أمين بطل مسلسل "ما وراء الطبيعة" في آخر صورة برفقة "كلبين"، وهو يحملهما ويلعب معهما ولاقت تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث شارك المخرج عمرو سلامة جمهوره ومتابعيه عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، هذه الصورة معلقا عليها: "أحمد أمين.. قصة حب.. دوري.. نيمو".



احمد امين مع كلابه فى صورة قديمة قبل صورة المعزة

ويشارك الفنان أحمد أمين في مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي ترجم إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.