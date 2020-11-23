شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنعى طارق عاكف: غالى على كل زملائك.. وجورج وسوف: خلى شغلك يحكى عنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة والمطربة أنغام، الموسيقار الكبير طارق عاكف، الذى وافته المنية، اليوم الإثنين 23 نوفمبر، عن عمر يناهز 60 عامًا، مؤكدًا أنه كان صاحب روح جميلة وقلب نقى، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "ألف رحمة ونور على روحك الجميلة وقلبك النقى يا أستاذ يا أرقى الناس، يا غالى على كل زملائك وحبيب الكل، ربنا يرحمك برحمته ويصبرنا على فراقك".





كما نعى المطرب الكبير جورج وسوف، الموسيقار الراحل، قائلاً: "رحمة الله على الموزع الموسيقى طارق عاكف، شو بدى أحكى عن حزنى، إذا حداً ما بيعرفك، خلّى شغلك يحكى عنك، كلام الناس، لسه الدنيا بخير، الحب الأولانى، طبيب جراح، الحب الكبير، ليل العاشقين، ارضى بالنصيب، حد ينسى قلبو، الكلمة الطيبة، حبيبى كده، يا بيّاعين الهوى.. وغيرهم كتار".



جورج وسوف

يذكر أن الموسيقار الراحل طارق عاكف بدأ حياته الفنية عازف أورج حتى شاهده المايسترو حمادة النادى، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه، وقد تعاون مع نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الغناء فى مصر والوطن العربى وحصل على جائزة أفضل موزع موسيقى فى الوطن العربى لمدة 10 سنوات من 1987 حتى عام 1997 وجائزة أفضل موزع موسيقى عام 2001 وشقيقة مهندس الصوت أمين عاكف.

طارق عاكف من مواليد 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف، ويمتلك استوديو "صوت الحب" فى القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية.

ومن أبرز المطربين الذين تعامل معهم طارق عاكف، راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام، ميادة الحناوى وجورج وسوف وذكرى وهانى شاكر وغيرهم من النجوم العرب حيث تعاون مع أكثر من 60 فنان عربى.

درس الموسيقى فى دبلوم معهد ليونارد دافينشى قسم الموسيقى فى القاهرة، دراسات حرة بمعهد الموسيقى العربية. فى العام 1983م تخصص فى التأليف والتوزيع الموسيقي.

عمل فى بداياته كعازف أورج إلى أن شاهده أحد قادة الفرق الموسيقية وهو المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه. كما عمل طارق عاكف فى فرقة الموسيقار عمار الشريعي

حصل على عدة جوائز أهمها: أحسن موزع موسيقى فى الوطن العربى لمدة 10 سنوات (87 - 1997) وجائزة أحسن موزع عن أغنية " سيدى وصالك " لأنغام 2001 .