شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الموسيقار طارق عاكف بمسجد الحامدية الشاذلية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أسرة الموسيقار طارق عاكف، تلقى عزاء الراحل يوم الخميس المقبل بعد صلاة المغرب، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وشيعت جنازة طارق عاكف ظهر اليوم الإثنين من مسجد السيدة نفيسة.

ونشر الموسيقار أمير عبد المجيد: "الحمد لله بلغنا الأمانة وتمت بخير ورحمك الله يا زميل العمر، تقرر العزاء في أخونا طارق عاكف يوم الخميس الموافق ٢٦/١١ في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين".

طارق عاكف من مواليد 28 نوفمبر 1960م، وهو ملحن وموزع موسيقى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف، ويمتلك أستوديو "صوت الحب" فى القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية.

ومن أبرز المطربين الذين تعامل معهم طارق عاكف، راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام، ميادة الحناوي وجورج وسوف وذكرى وهاني شاكر وغيرهم من النجوم العرب حيث تعاون مع أكثر من 60 فنانا عربيا.

درس الموسيقى في دبلوم معهد ليونارد دافينشي قسم الموسيقى في القاهرة، دراسات حرة بمعهد الموسيقى العربية. في العام 1983م تخصص في التأليف والتوزيع الموسيقي.

عمل في بداياته كعازف أورج إلى أن شاهده أحد قادة الفرق الموسيقية وهو المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه. كما عمل طارق عاكف في فرقة الموسيقار عمار الشريعي.

حصل على عدة جوائز أهمها: أحسن موزع موسيقي في الوطن العربي لمدة 10 سنوات (87 - 1997) وجائزة أحسن موزع عن أغنية " سيدي وصالك " لأنغام 2001 م.