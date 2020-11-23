"شكرًا جمهوري لعدم دعمكم لي".. أول تعليق من محمد رمضان بعد وقفه عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

علق الفنان محمد رمضان، على قرار نقابة لامهن التمثيلية اليوم الاثنين، بفتح تحقيق معه، عقب أمة الصور التي نشرت له برفقة عدد من الشخصيات الإسرائيلية.

وقرر اتحاد النقابات الفنية الثلاثة، في الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء اليوم الاثنين، إحالة الفنان محمد رمضان إلى التحقيق، بمعرفة لجنة مشكلة من النقابات العامة، على أن يكون التحقيق في الأسبوع الأول من ديسمبر، نظرًا لوجود "رمضان " خارج البلاد. كما قرر اتحاد النقابات الفنية، إيقاف الفنان محمد رمضان عن العمل؛ لحين انتهاء التحقيق.

وقال رمضان في تدوينة له على موقع التواصل "فيسبوك": "احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأني لا أعلم جنسيته ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير، ثانيًا المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا أعمل أيه؟! أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر، شكراً نقابة المهن التمثيلية.. شكراً شركة الانتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم.. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي".

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد أصدرت بيانًا صحفيًا، مساء أمس الأحد، جاء فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في أحد التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وتابع البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل؛ ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وأضاف البيان: "والمجلس في موقفه هذا يدرك تمامًا الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع، علمًا بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".

واختتم البيان: "وقد دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية الاثنين الموافق 23 /11/2020 في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد أصدرت بيانًا صحفيًا، مساء أمس الأحد، جاء فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في أحد التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وتابع البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل؛ ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وأضاف البيان: "والمجلس في موقفه هذا يدرك تمامًا الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع، علمًا بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".

واختتم البيان: "وقد دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية الاثنين الموافق 23/11/2020 في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".