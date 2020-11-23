بعد مرور 40 يومًا.. عمرو محمود ياسين يدعو لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص المؤلف عمرو ياسين، على الدعاء لوالده الفنان الراحل محمود ياسين بعدة أدعية، بعد مرور 40 يومًا على رحيله.

ونشر "عمرو" صورة لوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "40 يومًا على الرحيل، اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء".

وأضاف: "اللهم ارحمها واغفر لها وانظر إليها بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين واغفر لنا وله يا الله وافسح له فى قبره ونور له فيه".

وتابع: "اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".

وأكمل: "اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم قهِ عذابك يوم تبعث عبادك".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.