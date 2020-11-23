هند صبري توجه رسالة لجمهورها عن الأناقة

وجهت النجمة هند صبري رسالة لجمهورها ومحبيها، من خلال صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت"هند": " الأناقة الحقيقية الوحيدة هي في العقل ؛ إذا كنت قد حصلت على ذلك ، فإن الباقي يأتي منه حقًا".

ومن جهة أخرى، احتفلت النجمة التونسية هند صبرى بعيد ميلادها أول أمس،

ووجهت الشكر لكل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها من خلال رسالة شكرت بها الجميع، معلقة: "عيد بأية حال عدت يا عيد، أشكر الله على محبة أهلي وأصدقائي وعائلتي الكبيرة التي تشمل زملائي وجمهوري .. أحبكم".

وتشارك النجمة هند صبري في مسلسل "هجمة

مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته أحمد عز، هشام سليم وماجدة زكي وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي وخالد أنور ومحمد جمعة وأحمد فؤاد سليم.

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.