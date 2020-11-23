ابنة سعيد صالح تهاجم محمد رمضان ” لو كان مازال حيا لكان سيموت قهرا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 8:23 مساءً

هاجمت ابنة الممثل الراحل سعيد صالح النجم محمد رمضان بسبب صورته مع نجم اسرائيلي يدعى عومير آدم. ويواجه رمضان أزمة كبيرة بسبب الصورة التي هزت عرش نجوميته وقد تؤدي إلى مثوله أمام القضاء المصري. وأكدت هند سعيد صالح عبر منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي أن والدها لو كان مازال حيا لكان سيموت قهرا بسبب محمد رمضان، في إشارة منه إلى أن منحه فرصة المشاركة في آخر مسرحياته “قاعدين ليه”، التي عرضت في عام 2005.

وتابعت أن والدها كان فخور جدا بموهبة محمد رمضان و”طالع به السماء”، على حد تعبيرها في المنشور، وكان سعيدا أن مصر مواهب حلوة مثله.

وقالت إنها، من أول أمس، كانت تحاول أن تمنع نفسها من التعليق على أزمة صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي، ولكنها لم تستطع بسبب غضبها الشديد منه، واصفة ما فعله بـ”العك”.

وفي ختام منشورها، توجهت ابنة سعيد صالح لمحمد رمضان، قائلة له: “هاڤا ناجيلا إيه التي ترقص عليها؟ جاك 60 هاڤا ناجيلا على دماغك يا بعيد”.

وتوفي سعيد صالح في أغسطس/ آب 2014، عن عمر 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

​وفي أول تحرك قضائي تجاه أزمة صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي، واتهامة بالتطبيع، “حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 19 ديسمبر/ كانون الأول، أولى جلسات محاكمة رمضان في دعوى قضائية أخرى تتهمه بتهمة الإساءة للشعب المصري”، حسب صحيفة “الأهرام” المصرية.