منع محمد رمضان من التمثيل مؤقتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر اتحاد النقابات الفنية في مصر وقف الممثل المصري محمد رمضان مؤقتا عن العمل لحين التحقيق معه بشأن صورة تجمعه بمشاهير إسرائيليين

ونشرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الاثنين، ععبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" قرار الوقف المقتضب.



وجاء في القرار: "قرر الاتحاد العام للنقابات الفنية في جلسته المنعقدة، الاثنين، وقف عضو نقابة المهن التمثيلية محمد رمضان، لحين التحقيق معه بحد أقصى في الاسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول 2020".



وحرّك محام مصري قضية مستعجلة ضد رمضان بتهمة "الاساءة للشعب المصري"، على خلفية الصور، وحددت محكمة مصرية تاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول لنظر القضية.



ويواجه النجم المصري انتقادات لاذعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور له مع مشاهير إسرائيليين في إحدى الفعاليات بدولة الإمارات.



ونشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، السبت، صورة لرمضان مع المغني الإسرائيلي عومير آدام في دبي.



ثم نشرت الصفحة صورة أخرى تجمع بين رمضان ولاعب كرة القدم العربي الإسرائيلي ضياء سبع، خلال المناسبة نفسها.



ورد رمضان على هذه الموجة من الانتقادات ونشر عبر حسابيه على فيس بوك وتويتر مقطعا من الفيديو يظهر فيه مع شاب ويقول فيه: "فلسطين نمبر وان".