نتفليكس تشتري حقوق عرض فيلم توم هانكس الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتربت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني من شراء حقوق عرض وتوزيع فيلم توم هانكس الجديد، News of the World "نيوز أوف ذا وورلد" عالميَا.

ووفقًا لموقع "هوليوود ريبورتر" الأمريكي، لا تزال شركة يونيفرسال المنتجة للفيلم تمتلك حقوق عرض الفيلم محليًا، على أن يتم طرح الفيلم 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تمهيدًا لمنافسته في موسم الجوائز العالمية العام المقبل.

وأضاف الموقع، أن الصفقة لم تغلق بعد، إذ ما زالت في مراحلها الختامية، ولكنها تشبه صفقات عدة قامت بها نتفليكس مؤخرًا، لشراء حقوق العرض العالمي لعدة أفلام من شركات أجنبية، من بينهم فيلم: The SpongeBob Movie "سبونج بوب".





ويتناول الفيلم رحلة كابتن جيفرسن كال، جندي مخضرم شارك في 3 حروب، يواصل تنقله من بلدة لأخرى لقص ويلات ما رآه في الحرب، وخلال تنقلاته العديدة يلتقي بطفلة تدعى جوانا في العاشرة من عمرها، ويقرر اصطحابها في رحلاته لتصل إلى المكان الذي يُقِره القانون.



