جونى ديب يتسلم جائزة من وراء القبضان بعد خسارة قضية التشهير

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"الخليج 365" من بيروت: بعد أسابيع من خسارته دعوى تشهير بسبب مقال نشرته صحيفة "صن" وصفه بأنه "يضرب زوجته" ، التقط جوني ديب صورة خلف القضبان لقبول جائزة من مهرجان Cameraimage في بولندا. وتأتي هذه الصورة في أشارة مضمنة ساخرة من الحكم القضائي الذي صدر ضده مؤخراً.

أثناء قبوله للجائزة خلال المهرجان الافتراضي الذي عرض فيه فيلمه "ميناماتا" في حفل الختام ، قال ديب في رسالة إلى المهرجان: بانه تشرف بتلقي الجائزة حيث أشار إلى أنه عمل مع العديد من المصورين السينمائيين خلال مسيرته المهنية.

"العلاقة بين الممثل والمصور السينمائي هي علاقة محورية. وربما تكون الأهم ، فالسينما هي وسيلة بصرية في النهاية".

ويلعب ديب في فيلمه الجديد Minamata المقرر عرضه في فبراير المقبل، دور مصور الحرب دبليو يوجين سميث الذي يسافر إلى اليابان لتوثيق آثار التسمم بالزئبق في المجتمعات الساحلية في السبعينيات.

يذكر أن الممثل الأميركي يمتلك جزيرة خاصة في جزر الباهاما، وهي ليتل هولز بوند كاي، بمساحة 45 فدانًا وستة شواطئ.

ويأتي تكريم ديب التمثيلي في أعقاب خروجه من سلسلة "Fantastic Beasts". وبحسب ما ورد طُلب من الممثل التنحي عن دور جريندلفالد الشرير بعد حكم التشهير.

على الرغم من أن شركة Warner Bros. لم تعلق على بديل ديب ، إلا أن الشائعات تفيد بأن مادس ميكلسن في محادثات كبديل له في الجزء الثالث من الفيلم في الوقت الذي أطلق فيه عدد من عشاقه عريضة لإعادته مرة أخرى لتجسيد الشخصية.

وعلى جانب آخر يتوقع مارك ستيفنز، وهو أحد كبار المحامين حسب صحيفة "ذا صن"، أن ديب لن يعمل في هوليوود مرة أخرى بعد استبعاده من سلسلة أفلام "Fantastic Beasts" وقال ستيفنز: "هذا أمر مدمر لمسيرة ديب، فهو الآن أصبح مذنباً في أنظار الجميع، وسيُعرف عنه إلى الأبد بأنه "ضارب زوجته" السكير ومتعاطي المخدرات، هكذا سيُكتب على شاهد قبره عند وفاته".

كما أكد مارك ستيفنز أن الاستئناف الذي سيقوم به جوني ديب على الحكم الصادر ضده، سيكون "ميؤوساً منه"، بحسب تعبيره، وبرر ذلك بأنه "لا يمكن لمحكمة الاستئناف التدخل إلا إذا أخطأ القاضي في القانون، حتى أن محامو ديب لم يتمكنوا من تحديد أي خطأ قانوني".