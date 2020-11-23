بعد ولادتها.. دنيا بطمة تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة المغربية دنيا بطمة جمهورها بمجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ورزقت دنيا بطمة بابنتها الثانية "ليلى روز"، منذ أيام.

وكتبت: "رزقنا اليوم بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها الله يحميها اسمها ليلى روز، على اسم أمي الغالية الحمد لله على سلامتك حبيبة مامي كل العيلة فرحانة فيكي".

وكانت دنيا بطمة أعلنت في مايو الماضي عن حملها الثاني من رجل الأعمال البحريني محمد الترك، والد ابنتها "غزل".

وتستعد دنيا بطمة لإحياء عدة حفلات غنائية بالمغرب، خلال الفترة المقبلة.