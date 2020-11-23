بعد مرور 40 يوم.. عمرو محمود ياسين يدعو لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص المؤلف عمرو ياسين، الدعاء لوالده الفنان الراحل محمود ياسين بعدة أدعية، بعد مرور 40 يومًا على رحيله.

ونشر "عمرو" صورة لوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "40 يوم على الرحيل، اللهم أرحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء".

وأضاف: "اللهم ارحمها و اغفر لها و أنظر إليها بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه".

وتابع : "اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".

وأكمل :"اللهم ارحمه فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قهِ عذاب يوم تبعث عبادك".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.