أحمد فهمي يطرح أول أغنية باللهجة الخليجية بمشاركة بدر الشعيبي

طرح المطرب أحمد فهمي أحدث أغنياته باللهجة الخليجية، والتي تحمل إسم "وحق الله"، بمشاركة الفنان السعودي بدر الشعيبي، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

أغنية "وحق الله" من ألحان وكلمات بشار، وبسبب الظروف التي تمر بها بلاد العالم بعد إنتشار فيروس كورونا، لم يتمكن "فهمي" من الذهاب إلي السعودية لتصوير الأغنية مع بدر الشعيبي وفريق الأغنية، وذلك وفقًا للإجراءات الإحترازية الصحية .

وتقول كلمات الأغنية:. "وحق الله أنا لا يمكن إنه أنساه .. أنا قلبي وحياتو معاه .. وأحبه وحق الله .. وحق الله أنا من دونه ما أقدر أنا فبعادو أناثر .. وأحبه وحق الله ".

وروج "فهمي" لأغنية "وحق الله" والتي طرحها منذ ساعات قليلة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال الفنان

أحمد فهمي، مسلسل "أسود فاتح"، بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، معتصم النهار، شريف سلامة، روجينا، صبري فواز، فراس سعيد، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، ويتناول المسلسل قصة سيدة أعمال تسمى "رانيا خطّاب"، والتي تنقلب فجأة حياتها رأسا على عقب، بعد تعرّضها للخيانة والغدر من أقرب الناس إليها، وتجد نفسها متورّطة في قضايا قتل وفساد، فتبدأ رحلة العودة والانتقام لاستعادة حياتها وحقوقها التي سلبت منها بغير حق.