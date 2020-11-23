غداً .. وصلة سماع للإنشاد تحيي حفلاً بالساقية

تستعد فرقة "وصلة سماع "للإنشاد الديني ، لأحياء حفلا ساهرا بساقية عبد المنعم الصاوي غدا الثلاثاء، احتفالا بمرور 6 سنوات على تأسيسها.
ويشارك فرقة"وصلة سماع"حفلها إثنان من كبار المنشدين وهم المنشد السوري محمد ياسين المرعشلي، والمنشد علي الهلباوي، وسوف تقدم الفرقة في حفلها عددا من القصائد والأناشيد الدينية التيينفردون بها، ومن أبرزها "يا طلعة من أهوى" و"صافت النظرة" و"أم النبي"، و"مجاريح"، بالإضافة لتقديمها قصائد جديدة تغنى لأول مرة.
فرقة "وصلة سماع" للإنشاد الديني والابتهالات تعد من أجدد التجارب الغنائية التي انتشرت بشكل سريع وتأثر بها الجمهور المحبللإنشاد الديني والصوفي، أسسها المنشد نور الله السيد عام 2014 بهدف إحياء التراث العربي الأصيل في إطار حديث معاصر.
يذكر أن فرقة " وصلة سماع " قامت بإحياء عدد من الأمسيات والاحتفالات الدينية، البعض منها كان بساقية الصاوى مثل الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وندوة بعنوان سلسلة الطريق والاحتفال بالعام الهجرى، كما سبق لهم أيضًا إحياء الحفلات بالعديد من المؤسسات التعليمية مثل المدرسة البريطانية
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