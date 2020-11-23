تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم لاذع واتهامات بالتطبيع من قبل الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار صور تجمعه بـ 3 شخصيات إسرائيلية.

وبناءاً علي ذلك قرر الإتحاد العام للنقابات الفنية الدولية إحالة محمد رمضان، للتحقيق وذلك بحد أقصي الأسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل وذلك لتواجده خارج مصر في الوقت الحالي. محمد رمضان، للتحقيق وذلك بحد أقصي الأسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل وذلك لتواجده خارج مصر في الوقت الحالي. وقال أيضا نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أنه سيتم إيقافه عن العمل إلى أن تتم محاكمته. زكي، أنه سيتم إيقافه عن العمل إلى أن تتم محاكمته. يذكر أن الفنان محمد رمضان آثار الجدل في الفترة الأخيرة بسبب انتشار صور له مع فنانين إسرائيليين ولاعب كرة إسرائيلي أيضا مما جعل الجمهور الإسرائيلي يشيد به وتعرض لهجوم كبير من الفنانين المصريين والجمهور أيضا.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. إيقاف محمد رمضان عن العمل وإحالته إلى التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.