محمد ثروت وزوجته في عرض"اللوكاندة"

حرص الفنان محمد ثروت وزوجته على حضور مسرحية "اللوكاندة"، أول سيت كوم مسرحي في مصر، على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد.
وتدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.
"اللوكاندة" من بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائلالعوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.
تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالةزهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.
الجدير بالذكر أن محمد ثروت ممثل كوميدي مصري تميز بنبرة صوته الحادة وأدواره الكوميدية، عمل مع عدد من الممثلين الكبار مثل "عادل إمام" في "مأمون وشركاه"، و"محمد هنيدي" في "أرض النفاق". ولد الفنان الكوميدي محافظة القاهره ، والده "ثروت سعيد" بطل مصر وأفريقيا في قذف القرص في ألعاب قوى.
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