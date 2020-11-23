ميرهان حسين تثير جدل السوشيال ميديا بفستان أسود مكشوف

أثارت الفنانة ميرهان حسين جدل السوشيال ميديا بعد نشرها صورة جديدة بفستان أسود مكشوف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "ميرهان" على الصورة:" حلق بي إلى القمر ، دعني ألعب بين النجوم ".

وفي سياق آخر، كانت قد طرحت "ميرهان" أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "سيباهالو"، على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً

"يوتيوب"، وذلك بعد غياب إستمر لسنوات طويلة بعيدة عن الساحة الغنائية، الأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان رامى جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين الدرامية، مسلسل "ختم النمر" من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين

طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.

وكانت قد شاركت الفنانة ميريهان حسين فى مسلسل "قيد عائلى"، والذي تدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع.