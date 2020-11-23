ياسمين صبري لسيدة المطر بعد لقائها: نورتيني النهارده في البيت

استضافت الفنانة ياسمين صبري، الحاجة نعمات عبد الحميد والتي اطلق عليها لقب "سيدة المطر" اليوم، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام":" الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير.. ست صبورة ومكافحة.. ربنا يديها الصحة وطول العمر " .

ونشرت "ياسمين" مجموعة صور جمعتها بالحاجة نعمات عبر حسابها على "إنستجرام"، معربة عن سعادتها بهذا اللقاء الذي جمعا بهذه السيدة القوية والمكافحة.

وكان قد تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للحاجة نعمات عبد الحميد وهي جالسة على الرصيف تحت الأمطار، وأعلنت "ياسمين"

في هذا الوقت تكفلها بمصاريف الحياة لمساعدتها في ظروفها المعيشية.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنان أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، محمد دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغني، سارة الشامى، محمد أبوداوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.