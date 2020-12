نتفليكس تعرض لأول مرة الفيلم الوثائقي "In Wonder"

إنطلق اليوم عبر منصة نتفليكس العالمية، العرض الأول للفيلم الوثائقي "In Wonder"، والذي يتناول مسيرة شون مينديز المغني ومؤلف الأغاني المرشح لجائزة جرامي والحاصل على عدة أسطوانات بلاتينية، وذلك بالتزامن مع طرح أغنية "Wonder"، وهي الأغنية الأساسية لألبوم "شون مينديز" القادم الذي يحمل نفس الاسم.

ويعد "In Wonder" هو الفيلم الطويل الأول لمخرج الكليبات الشهير "Grant Singer"، والذي عمل من قبل مع "The Weekend ،Lord ،Sam Smith"، وقد تم اختيار الفيلم للعرض ضمن الفعالية الخاصة لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي TIFF.

ويستعرض فيلم "In Wonder" لمحات من حياة "شون مينديز"، ويسرد السنوات القليلة السابقة لشهرته ورحلته،

وقام بالإنتاج التنفيذي للفيلم كل من أندرو جيرتلر، شون مينديز، وبين وينستون، وأنتجه سول جيرماين عضو اتحاد المنتجين الأمريكيين، وجيمس هايجوود.

وينضم فيلم "In Wonder" إلى قائمة متنامية من الأفلام الوثائقية على منصة "نتفليكس" التي تركز على عالم الموسيقى مثل:Miss Americana، Homecoming: A Film By Beyoncé، The Black Godfather، Gaga: Five Foot Two، Quincy، ومؤخرًا Blackpink: Light Up the Sky، وغيرها.