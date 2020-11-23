هذه نتيجة المسحة الاخيرة لمحمد صلاح وكلوب يعلق

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محمد صلاح
أدت إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا ضجة واسعة مما تسبب في غيابه عن مواجهتي منتخب مصر ضد توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وكذلك تخلف عن مباراة فريقه يوم الأحد أمام ليستر سيتي، والتي حسمها الريدز بنتيجة (3-0).
أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام حسني، يوم الأحد، تعافي محمد صلاح، نجم ليفربول من فيروس كورونا المستجد.
وقال حسني في تصريحات تلفزيونية: “صلاح خضع لمسحة صباح اليوم وجاءت سلبية، واللاعب خاض التدريبات مع المستبعدين من لقاء ليستر سيتي، وسيشارك في المران غدا بشكل طبيعي”.
وفي نفس الصدد، قال المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن “صلاح سيكون جاهزا لخوض المباراة المقبلة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بعد تعافيه تماما من كوفيد-19″، وفقا لصحيفة “ميرور”.
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