الكارتون الروسي "ماشا والدب" يترشح لنيل لقب أكثر مسلسلات الأطفال شعبية في العالم

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"الخليج 365" من بيروت: كشف ناطق باسم شركة Animaccord الروسية أن مسلسل "ماشا والدب" الروسي مشح من قبل شركة Parrot Analytics لنيل لقب أكثر عروض الأطفال شعبية وطلبا في العالم.

وذلك حسب تصنيف جائزة Global TV Demand Awards .وسيتم إعلان عرض الأطفال الفائز في يناير المقبل.

وكشفت شركة Parrot Analytics الأميركية المستقلة قائمة قصيرة لمسلسلات الرسوم المتحركة التي تم ترشيحها للفوز في فئة أكثر مسلسل للرسوم المتحركة طلبا.

وتضمنت القائمة مسلسل الأطفال الروسي "ماشا والدب" للرسوم المتحركة إلى جانب مسلسلات الأطفال "دورية الجراء"، "خنزير بيبا"، "حرب النجوم"، "السراويل المربعة".

ومن مميزات تلك الجائزة أن تحديد الفائز فيها لا يتم عن طريق تصويت أعضاء لجنة التحكيم بل عن طريق حساب آراء المشاهدين في 100 سوق لأفلام الرسوم المتحركة وعلى كافة الأنواع من منصات الإنترنت الإلكترونية.

وقد تم وضع القائمة القصيرة للمسلسلات الخمسة بناء على استطلاع الطلب على مسلسلات الأطفال في الفترة ما بين 1 يناير و31 أكتوبر عام 2020.

يذكر أن مسلسل الرسوم المتحركة "ماشا والدب" من إنتاج شركة Animaccord الروسية ترجم إلى 42 لغة. ويتم عرضه حاليا في كل أنحاء العالم. وكان المسلسل قد دخل الربيع الماضي تصنيف أكثر عروض الأطفال طلبا في العالم في فترة انتشار وباء فيروس كورونا.

وكانت شركة Netflix قد إشترت حقوق النشر لعرض الموسم الرابع لمسلسل "ماشا والدب" الروسي للرسوم المتحركة بعنوان "أغنيات ماشا".

وقال مدير عام شركة شركة Animaccord الروسية صاحبة حقوق المسلسل، فلاديمير غوربولا، إن الموسم الرابع لـ"ماشا والدب" يروي قصة سفر ماشا وأصدقائها إلى مختلف البلدان حيث يطلعون على مميزاتها وخصوصياتها الحضارية والثقافية.

وقال ناطق باسم شركة Netflix بدوره إن شركته بدأت عرض مسلسل "ماشا والدب" عام 2015 في أمريكا الشمالية، ثم وقعت اتفاقيات عرض المسلسل مع 100 بلد.

ومضى قائلا:" إننا على ثقة بأن الموسم الرابع للمسلسل سيستمر في بث أطيب المشاعر لدى الأطفال وذويهم على حد سواء في العالم بأسره". وأضاف أن ماشا تقدم في آخر كل حلقة للموسم الرابع أغنية ابتهاج مستوحاة من ألحان الأغاني الوطنية الروسية المعروفة.

يذكر أن حلقة "ماشا والعصيدة" لمسلسل "ماشا والدب" أصبحت رسميا أكثر مسلسل للرسوم المتحركة مشاهدة على "يوتيوب" حيث جنت ما يزيد عن 4 مليارات مشاهدة.