تايلور سويفت تحصد لقب فنانة العام في حفل جوائز الموسيقى الأميركية

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"الخليج 365" من بيروت: حصدت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، لقب فنانة العام في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية الذي أقيم على الهواء مباشرة في لوس أنجلوس وسط قيود صارمة بسبب فيروس كورونا.

ورغم غيابها عن الحفل، الا أنها أطلت بفيديو مصور أكدت فيه أن سبب غيابها هو تواجدها في الإستوديو لإعادة تسجيل أغانيها القديمة التي تم بيعها دون علمها، وصوت الجمهور لفوز سويفت بالجائزة للمرة السادسة، وهو رقم قياسي.

كما فاز الكنديان جاستن بيبر وذا ويكند بثلاث جوائز لكل منهما.

حيث حصل بيبر على جائزة أفضل فنان لموسيقى البوب​​/الروك وجائزتي أفضل تعاون وأفضل أغنية لموسيقى الريف عن عمل (10000 ساعة) مع المغنيين دان و شاي.

وفاز ذا ويكند بجائزة أفضل فنان لموسيقى البوب/الروك وأفضل ألبوم لموسيقى سول آر آند بي عن عمله "أفتر أورز" (بعد ساعات) وأفضل أغنية لموسيقى سول آر آند بي عن أغنية "هارتلس" (بلا قلب).

وتعتبر جوائز الموسيقى الأمريكية إحدى الجوائز الموسيقية السنوية الأربع الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 1974.

وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الموسيقى الأمريكية:

فنان العام: تايلور سويفت.

أفضل فنان صاعد: دوجا كات.

أفضل تعاون: 10000 ساعة لدان + شاي وجاستن بيبر.

أفضل فيديو موسيقي: كارديغان لتايلور سويفت.

أفضل مجموعة موسيقية لموسيقى بوب/روك: فرقة بي تي اس الكورية.

أفضل ألبوم لموسيقى بوب/روك: "لا تبدأ الآن" لدوا ليبا.

أفضل أغنية لموسيقى الريف، كانتري: 10000 ساعة لدان + شاي وجاستن بيبر.

أفضل فنان لموسيقى الراب هيب هوب: جوس ورلد.

أفضل فنانة لموسيقى الراب هيب هوب: نيكي ميناج.

أفضل ألبوم لموسيقى الراب هيب هوب: "أرجو المعذرة لأي غير اجتماعي" لكاتب الأغاني رودي ريتش.

أفضل أغنية لموسيقى الراب هيب هوب: أغنية "WAP" لكاردي بي وميغان ذا ستاليون.

أفضل فنان لموسيقى سول R&B: ذا ويكند.

أفضل فنانة لموسيقى سول R&B: دوجا كات.

أفضل ألبوم لموسيقى سول R&B: "بعد ساعات" ذا ويكند

أفضل أغنية لموسيقى سول R&B: "بلا قلب" ذا ويكند

أفضل فنان لاتيني: باد باني.

أفضل فنانة لاتينية: بيكي جي.

أفضل ألبوم لاتيني: YHLQMDLG لباد باني.

أفضل أغنية لاتينية:Tusa "توسا" لنيكي ميناج وكارول جي

أفضل فنان للموسيقى الإلكترونية الراقصة: ليدي غاغا.

الموسيقى التصويرية المفضلة: Birds of Prey: The Album

