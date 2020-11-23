غياب هاني شاكر.. حضور ١٠ أشخاص من ٣ نقابات في اجتماع "صورة رمضان وإسرائيليين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

بدأ منذ قليل، اجتماع اتحادات النقابات الفنية الثلاثية الذي دعى إليه نقابة المهن التمثيلية في بيان صحفي أمس الأحد، بشأن أزمة صور الفنان محمد رمضان واسرائيليين.

وحضر ممثلين من النقابات الثلاثة، ومن بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج عمر عبد العزيز والفنان سامي مغاوري ومسعد فودة ومنير مكرم وأيمن عز.

ولم يحضر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الاجتماع وتواجد أعضاء ممثلين لنقابة الموسيقيين.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد أصدرت بيانا صحفيا، جاء فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وتابع البيان: "مجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وأضاف البيان: "والمجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع ، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".

واختتم البيان: "دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية الإثنين الموافق 23 /11/2020 في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".