محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
استقبلت الفنانة ياسمين صبري، في منزلها، اليوم الاثنين، نعمات عبدالحميد، التي اشتهرت خلال الأيام القليلة الماضية إعلاميًا باسم "سيدة المطر"، بعدما التُقطت لها صورة وهي تصر على بيع منتجاتها البسيطة رغم سقوط الأمطار الغزيرة.
وأكدت ياسمين أنها سعدت بالتعرف على السيدة نعمات، والسماع لقصة كفاحها، مشيرة إلى أنها ستتكفل بكل أمورها مدى الحياة.
ومن جانبها، وجهت نعمات الشكر للفنانة ياسمين صبري، بعد استقبالها في منزلها وتكفلها بها وتقديم مرتب لها مدى الحياة.
كانت نعمات قالت في فيديو سابق إن ياسمين صبري تحدثت معها عبر الهاتف، بمجرد أن عرفت بقصتها، ووعدتها بأن تتكفل بها وأرسلت لها راتب عام كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. وتؤكد: نموذج للصبر والكفاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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