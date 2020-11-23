هاني شاكر ينعى طارق عاكف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، الموزع الموسيقي طارق عاكف، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز الـ 60 عامًا.

ونشر "شاكر" صورة للراحل طارق عاكف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" البقاء لله فى الموزع العبقرى الفنان طارق عاكف الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".

طارق فاروق عاكف ولد في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقى مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

أسس استوديو "صوت الحب" في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية، ومنهم راغب علامة، وماجدة الرومي، ومحمد عبده، ووردة الجزائرية وسميرة سعيد، وطلال مداح، وأبوبكر سالم، وعاصي الحلاني، ورابح صقر ولطيفة، وأحلام.