محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان إيهاب توفيق جمهوره ومتابعيه صورة له أثناء تواجده في الطائرة القادمة من تونس ومتجهة إلى القاهرة.
وظهر "إيهاب"، في الطائرة بصحبة نجمي الكرة علي معلول، وفرجاني ساسي، وعلق "إيهاب"، على الصورة قائلًا: "كل الشكر والتقدير لشركة مصر للطيران، والسيد وزير الطيران على سرعة الإستجابة في توفير طائرة بديلة وذلك بعد تعطل الطائرة القادمة من تونس واستحالة إصلاحها في نفس الوقت، وشكر للعاملين بمكتب ومحطة مصر للطيران في تونس على القيام بواجبهم في هذه الظروف على أكمل وجه".
من ناحية أخرى، طرح إيهاب توفيق مؤخرًا فيديو كليب "هيا هيا دنيا"، كلمات عوض بدوي وألحان الراحل أشرف سالم ومن توزيع أحمد عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعطل طائرته.. إيهاب توفيق يوجه رسالة لوزير الطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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