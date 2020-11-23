"أعزي نفسي وشو بدي أحكي عن حزني".. نجوم الفن ينعون طارق عاكف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى عدد كبير من نجوم الفن والوطن العربي الموزع الموسيقي طارق عاكف، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز الـ60 عامًا، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرزهم..

غادة رجب

نشرت الفنانة غادة رجب صورة للراحل طارق عاكف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، تاريخ حافل مليان فن بجد، الله يرحمك ويثبتك عند السؤال، نسألكم الفاتحة والدعاء".

محمد رحيم

كما كتب الملحن محمد رحيم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "البقاء والدوام لله في الصديق والحبيب الغالي المايسترو طارق عاكف خالص وأحر التعازي، فقدنا اليوم أحد أهرامات الفن والإبداع في مصر والوطن العربي نسألكم الفاتحة والدعاء".

جورج وسوف

نشر الفنان السوري جورج وسوف صورة طارق عاكف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف، شو بدي أحكي عن حزني، إذا حدا ما بيعرفك، خلي شغلك يحكي عنك".

لطيفة

نشرت لطيفة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى الحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزي نفسي وكل اهلك البقاء لله".

صابرين

نشرت الفنانة صابرين صورة طارق عاكف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الله يرحمك إنا لله وإنا اليه راجعون طارق عاكف الموسيقار والموزع الكبير والقريب وعشرة العمر والأخلاق خبر حزين، البقاء والدوام لله فضلا وليس أمرا الرجاء الدعاء له".

نبيل شعيل

كما نشر المطرب الكويتي نبيل شعيل صورة للموسيقار طارق عاكف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فقدت قبل أن تفقد الساحة الفنية صديق العمر الموسيقار طارق عاكف، الذي جمعتني معاه أخوة وصداقة امتدت معه طوال مشواري ومشواره الفني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، اتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد".