فيديو..راشد الماجد يقترب من الـ 2 مليون مشاهدة بأغنية "سيدة عمري"

اقترب الفنان راشد الماجد، بأغنيته الجديدة"سيدة عمري"، من حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، وذلك في مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات : خالد البذال،ألحان : سايد، توزيع المايسترو : وليد فايد، ويقول مطلعها"يا سيدة عمري وياكل الأشواق يا

سيدة هالكون عرضه وطوله يا دفتري لا جيت أسطر بالأوراق ويا دولتي لا صار للحب دوله يا شمس عمري يا ضوىكل الاشراق يا ملهمة شعري وكل شي اقوله فيك الهوى يبقى وفيك الزمن راق ويمّك ليالي الحب تمشي عجوله".

يذكر أن راشد قد طرح مؤخراً أغنية"الأسد"، والتي حققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:كلمات: العالية ألحـان : أحمد الهرمي توزيع : زيد نديم، بالإضافة إلى عدد من الأغنيات المنفردة التي طرحها في الموسم الصيفي الغنائي.

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