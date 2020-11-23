الجمهور ناعيا طارق عاكف: خسارة كبيرة للموسيقى العربية

دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج يحمل أسم الموسيقار الراحل "طارق عاكف"، بعد رحيله في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، معبرين عن مشاعر الحزن التي سكنت قلوبهم لفقدان الفن العربي قيمة موسيقية وموهبة مميزة مثل طارق عاكف، راجين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكدين أنه ترك خلفه أرثًا موسيقيًا مع اكبر الفنانين بالوطن العربي.

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وأكد المغردون أن الراحل كان يتمتع بأخلاق راقية بجانب موهبته الموسيقية الفريدة:"رحم الله الموزع الموسيقي والموسيقار الأستاذ طارق عاكف رحمة الأبرار فقد كان من أشهر وأمهر الموزعين الموسيقين في مصر والخليج والوطن العربي بأكمله..إنا

لله وإنا إليه راجعون"، و" الله يرحمك مش هيجي زيك تاني ولا في أخلاقك ولا في مزيكتك وفنك ولا في إنسانيتك، يا ريت نبقى زيك كلنا يا ريت نتعلم و نفهم".

وأشاد الكثيرون بموهبة الراحل المميزة في عالم الموسيقى:"صانع الموسيقى الخليجية الحديثة ومهايأتها موسيقيًا، عبقري في توظيف الآلات الموسيقية والصولوهات والتوافقات لكي تخدم الجمل اللحنية بحرفنة..من احدث تحول في التيمة الغنائية للاغنية التقليدية النمطية".

وتابع أخرون:"عظم الله اجركم واحسن عزاكم استاذنا أبو علي، وعزائي كل فناني وموسيقيي مصر الأصيلين والابداع والفن العربي كافة، وذوي وأصدقاء وأحبة هذا الفقيد العربي

الكبير والقامة الإبداعية المبدعة المايسترو طارق عاكف..وإنا لله وإنا إليه راجعون"، و"إنا لله وإنا إليه راجعون..فقدت اليوم أخ وصديق ومعلم ونجم كبير في مشواري وفي عالم الموسيقي، رحل وترك ارثًا تتعلم منه الاجيال، رحم الله الموسيقار طارق عاكف واسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله..طارق عاكف".

فيما أكد البعض أن الراحل طارق عاكف ترك خلفه أرشيف موسيقي جميل وبصمة فنية لا تنسى:" الموزع والموسيقار طارق عاكف ..صاحب أرشيف فني جميل وعريق وتاريخ أنيق وبصمة لن تنسى...رحمك الله واسكنك فسيح جناته".

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يذكر أن المايسترو الراحل طارق عاكف تعاون مع كبار النجوم في الوطن العربي، منهم "محمد عبده، وردة، محمد منير، راغب علامة، ماجدة الرومي، أنغام، نوال الزغبي، جورج وسوف، عاصي الحلاني، رابح صقر، حسين الجسمي، أصالة، لطيفة" وغيرهم من نجوم الشرق الأوسط.