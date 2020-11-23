18 ديسمبر الموعد النهائي لإحتفالية 50 سنة فن للنجم محمد صبحي

تحدد وبشكل نهائي يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 موعدا نهائيا لاحتفالية " 50 سنة فن " التي يحتفل فيها النجم الكبير محمد صبحي بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية ويكرم خلالها أكثر من 100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى.

وهذه القائمة من المكرمين الذين شاركوا فى رحلة "50 سنة فن" لمحمد صبحى تشمل الفنانين : جميل راتب وممدوح وافي وشوقي طنطاوي وعبد الله إسماعيل ومحمود القلعاوي

وسامي فهمي وشعبان حسين وعبدالله مشرف ومحمود أبوزيد وخليل مرسي وأركان فؤاد وايمن عزب ومجدي صبحي ورياض الخولي وأحمد آدم وصلاح عبد الله وفادي خفاجة وسامح الشجيع وشريف محسن وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي ويوسف داوود وهاني رمزي وماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وأحمد وفيق ومصطفي شعبان ويوسف فوزي وعزت أبو عوف ومحمد أبو داوود ونبيل الحلفاوي وصلاح رشوان والفنان القدير الدكتور سعد أردش كأستاذ ومعلم للنجم محمد صبحي والدكتور هاني مطاوع كمدرس له في البدايات .

والفنانات نيفين رامز وهناء الشوربجي وسعاد نصر وعبلة كامل وسيمون وأمل إبراهيم وعبير فاروق وزينب وهبي ونيرمين كمال وريم أحمد وهدي هاني وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وندي ماهر وميرنا ذكري ومني زكي ومها أبو عوف ووفاء عامر وسمية الألفي والهام شاهين وشريهان وسناء جميل وصابرين ووفاء صادق وإيمان سركسيان وسماح أنور ونيللى، والمنتجون: محمد عمارة ومحمد فوزي وعمرو الصيفي، والمؤلفون: لينين الرملي ود. يسري خميس ومهدي يوسف ومحمد بغدادي وايمن فتيحة، أما المخرجون فهم : أحمد بدر الدين ونور الدمراداش ومحمد فاضل وعادل صادق ومحمد راضي ومدحت السباعي وعمر عبد العزيز، بالإضافة لمهندسى الديكور: د. سمير أحمد ود. صبري عبدالعزيز وحسين العزبي ومحمد الغرباوي".