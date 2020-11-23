فيديو.. هنا الزاهد من كواليس مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها، بمقطع من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت هنا على الفيديو، قائلة:"قريباً.. حلوة الدنيا سكر ٩ قصص مختلفة تماما عن بعض.. ربنا يكرمنا على قد تعبنا و ان شاء الله يعجبكم". قد تعبنا و ان شاء الله يعجبكم". مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من بطولة "محمد الكيلاني، محمود عبد المغني، حنان سليمان"، من إخراج:خالد الحلفاوي. اقرأ أيضاً.."شاهد.. هنا الزاهد تطرح البوستر التشويقي لمسلسل"حلوة الدنيا سكر يذكر أن آخر أعمال الزاهد السينمائية، كانت من خلال فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما، أبرزهم"محمود حميدة، احمد حاتم، محمد سلام، احمد فتحي"، من تأليف:عادل صلي، إخراج:عصام عبد الحميد، وحصل على إيرادات مالية ضخمة بعد عرضه في صالات العرض السينمائية بالرغم من قرارات خفض نسبة الحضور . https://www.instagram.com/p/CH7qTEHpNqS/?utm_source=ig_web_copy_link

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