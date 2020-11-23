محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة "الإساءة للشعب المصري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدّدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 19 ديسمبر المقبل، جلسة محاكمة للفنان المصري محمد رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري.

جاء تحديد الجلسة بعد أن أقام طارق محمود، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، على خلفية تدول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ"رمضان" مع فنان إسرائيلي يُدعى عومير آرم.



وتقدم "محمود" بإنذار على يد محضر لنقابة المهن التمثيلية، مطالبًا بإحالة الفنان محمد رمضان، للتحقيق الفوري، وشطبه من جداول النقابة، حسب صحيفة "المصري اليوم".

كان محمد رمضان دافع عن نفسه بعد انتشار الصورة قائلا عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "ليس هناك مجال كي أسأل كل واحد عن هويته وجنسيته".



