فيلم "الضيف" على نتفليكس في ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ شبكة نتفليكس عرض الفيلم المصري "الضيف" في ديسمبر/كانون الأول، بعد جولة ناجحة في دور العرض والمهرجانات العالمية والعربية.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان "تالين بلاك نايتس" السينمائي في إستونيا، وفاز بجائزة الجمهور.

وحصل على 3 جوائز من مهرجان "جمعية الفيلم للسينما المصرية"، الذي افتتح "الضيف" فعاليات دورته الـ 46، وهي جوائز "اختيار الجمهور"، و"أفضل ديكور" وجائزة "لجنة التحكيم الخاصة" للنجم ماجد الكدواني، بجانب جائزتي الجمهور من مهرجان "تالين بلاك نايتس" ومهرجان "مالمو" للسينما العربية وأفضل ممثلة أفريقية-آسيوية في مهرجان نيو فيجن السينمائي الدولي.



الفيلم من إنتاج شركة iProductions وحقق نجاحاً تجارياً كبيراً منذ إطلاقه في دور العرض المصرية في يناير/كانون الثاني 2019.

وشارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان الفيلم العربي بروتردام، كما نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، ثم شارك في مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس.

وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم.

ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم.