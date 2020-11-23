فيديو وصور.. سر جروح وضمادات "ذا ويكند"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطف المطرب "ذا ويكند" الأنظار بطلته في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، بوجه ملفوف بالضمادات.

وفاز النجم العالمي "ذا ويكند" بثلاث جوائز فى الحفل، وهي جائزة ” FAVORITE MALE ARTIST–SOUL/R&B ” التي كان ينافس عليها جون ليجاند، وكريس براون ، وجائزة "FAVORITE ALBUM–SOUL/R&B"، كما فاز بجائزة أفضل أغنية عن ”Heartless ”.







وظهر "ذا ويكند" على المسرح بالشاش الجراحي ليكرر ما فعله من قبل في أغسطس الماضي حيث ظهر بوجه ملطخ بالدماء خلال حفل توزيع جوائز "إم تي في".

وكشفت مجلة "إيلي" أن "ذا ويكند" لم يصب بأذى لكنه أراد تحذير الناس في أعقاب ألبومه "After Hours"، وأغنيته "Blinding Lights" من القيادة تحت تأثير الكحوليات، بوجه دامٍ وضمادات، في إشارة إلى الآثار التي تتركها تلك الحوادث على الأشخاص حينما يفقدون السيطرة على عجلة القيادة جراء الخمور.





وأهدى "ذا ويكند" جائزة أفضل ألبوم إلى روح "برنس" قائلاً: "آخر مرة استلمت إحدى جوائز الموسيقى الأمريكية سلمني إياها العظيم برنس، وهو السبب في مواصلتي قهر التحديات التي تواجهني في عالم الغناء، وإليه أهدي الجائزة".



