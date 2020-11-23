مجدي الطيب يعلن الفيلم الذي سيمثل مصر في "الأوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن الناقد مجدي الطيب، اسم الفيلم الذي تم ترشيحه ليمثل مصر في الأوسكار النسخة 93، ضمن فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.
وكتب الطيب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "فيلم (لما بنتولد) إخراج تامر عزت، هو الفيلم الذي يمثل السينما المصرية في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.. مبروك للمنتج معتز عبد الوهاب".
"لما بنتولد" تأليف نادين شمس، بطولة عمرو عابد، محمد حاتم، أمير عيد، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، إخراج تامر عزت.
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