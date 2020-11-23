تعليقات النجوم على صور محمد رمضان مع إسرائيليين.. والأخير: المحاولة ألف لهدمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

لا زالت أصداء أزمة الفنان محمد رمضان، قائمة حتى الآن، لا سيما بعد الجدل الذي أُثير مؤخرًا بعد تداول مجموعة صور له مع عدد من الإسرائيليين وهم الفنان إيلاد تسلا، والمطرب عومير آدام، ولاعب كرة القدم ضياء سبع.

ظهور "رمضان"، مع الإسرائيليين بشكل حميمي، إذ ظهر وهو يحتضن أحدهم ويحمل آخر، أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين أيضًا، ونستعرض في السطور التالية تعليقات النجوم على أزمة محمد رمضان:

كاملة أبو ذكري

المخرجة كاملة أبو ذكري علقت على أزمة محمد رمضان من خلال نشر عدة صور لأطفال فلسطينيين، أبرزهم الطفل محمد الدرة، ‎‎وعلقت عبر حسابها بـ"إنستجرام": "حتى لا ننسى بلدا اسمه فلسطين.. فاكرين ولا نسيتوا".

عباس أبو الحسن

وحرص الفنان عباس أبو الحسن على التعليق على الأمر من خلال نشر صورة للمشير أحمد إسماعيل علي مع عساف ياجوري- أسير إسرائيلي، عبر "تويتر" وعلق عليها: "كدة.. لما تحط إيدك على كتف صهيوني يبقى كده.. بيبقى أسيرك.. دي حاجات مبتتعلمش.. أما عدم إدراك الفرق بين الإسرائيلي الصهيوني وما بين اليهودي فده نقص علام".

محمد علي رزق

وانفعل الفنان محمد علي رزق من خلال منشور له عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وعلق: "أعداء وهيفضلوا أعداء.. والاتفاقيات دي حبر على ورق علشان نرجع باقي الأرض من غير دم.. لكن اللي في القلب في القلب ليوم الدين".

مصطفى درويش

بينما قال الفنان مصطفى درويش عبر "فيسبوك": "ذكاء رمضان ميخليهوش يعمل ده عن قصد أو علم ودي وجهة نظري"، وردًا على سؤال أحد متابعيه قال: "كل واحد مسؤول عن تصرفاته ما احنا مش نجوم مجتمع ببلاش لا عشان نخلي بالنا من كل كبيرة وصغيرة ده الطبيعي".

محمد جمعة

الفنان محمد جمعة حرص على التعليق من خلال قصيدة "لا تصالح" للشاعر الراحل أمل دنقل: "لا تصالح ولو منحوك الذهب.. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما.. هل تري؟ هي أشياء لا تشترى".

ابنة سعيد صالح

وهاجمت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، محمد رمضان من خلال حسابها بـ"فيسبوك"، قائلة: "كويس إن بابا مات طبيعي وإلا كان مات مقهور على نفسه إنه اكتشفك، لأنه كان طالع بيك السما وفرحان أن مصر فيها مواهب حلوة وهو اللي بيقدمها بنفسه إيه العك ده؟".

وليد فواز

أما الفنان وليد فواز فوجه رسالة مطولة لرمضان طالبه فيها بإعادة التفكير في الوضع الحالي: "أطلب منك أن تعيد النظر في إللي بيحصل عشان خاطر جمهورك الحقيقي، بعيدا عن أي مزايدات فيه خطأ حصل وإللي حصل حصل وخلاص لكن يا صاحبي الإعتذار من شيم الرجال ولا يقلل منك أبدا".

رد محمد رمضان

محمد رمضان رد الفنان محمد رمضان على الجدل المثار من خلال مقطع فيديو ظهر خلاله مع شاب فلسطيني، وعلق: "ما بسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال وده فيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق !! تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ١٠٠٠ لإيقاف نجاحي وشعبيتي".

بداية الأزمة التي يواجهها محمد رمضان كانت مع نشر الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، صورة يظهر فيها مع رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي. المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" قبل أن يحذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها، قبل أن تنتشر صور أخرى له مع نجوم إسرائيل من حفل جمعه معهم في الإمارات، ومنهم إيلاد تسافاني، ولاعب كرة القدم ضياء سبع.

فيما رد رمضان ونشر مقطع فيديو له وهو يلتقط العديد من الصور مع جمهوره في مطار دبي، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) صدق الله العظيم.. ثقة في الله نجاح".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، الأحد، بيانا صحفيا بشأن أزمة محمد رمضان، ويشير البيان إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية يوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.