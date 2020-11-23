فيديو| ندى بسيوني ترد على منتقدي إقامة زفاف ابنتها بسبب سناء شافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة ندى بسيوني على منتقدي إقامة حفل زفاف ابنتها "مايا" بعد وفاة طليقها الفنان سناء شافع، والد مايا.

وقالت ندى في في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، إن الحداد في الإسلام 3 أيام، والمتعارف عليه 40 يومًا، مشيرة إلى أنه مضى حوالي 3 أشهر على الوفاة لذلك فليس هناك مبررًا لهذه الانتقادات.

احتفلت الفنانة ندى بسيوني بحفل زفاف ابنتها مايا، السبت الماضي.

نشرت مقطع فيديو، وصورًا، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقدم ابنتها لعريسها مهاب.

علقت ندى على الفيديو: "أجمل لحظة مع أجمل عروسة وأنا بقدمها لزوج المستقبل مهاب، بحبك يا مايا بنت عمري كله".

وتوفي الفنان سناء شافع في شهر أغسطس الماضي عن عمر ناهز 77 عامًا بعد تدهور حالته الصحية واحتجازه في أحد المستشفيات.