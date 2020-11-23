"أول فرحتي".. مروة ناجي تحتفل بعيد ميلاد نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت المطربة مروة ناجي بعيد ميلاد نجلها آدم، الموافق اليوم. نشرت مروة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا أدومي يا حب عمري كله وأول فرحتي وعقبال مليون سنة يا روح قلب مامي، بحبك أوي". يذكر أن، مروة ناجي، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم"عايشة بيك" بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هاني عبدالرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق.

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